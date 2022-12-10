Sancaktepe'de 2 şahıs mobilya atölyesini böyle kundakladı

Olay gece saat 2:50 sıralarında Sancaktepe Hilal mahallesi Şehit polis Engin Açıkgöz sokakta bulunan 3 katlı binan alt katında bulunan mobilya imalathane atölyesinde meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen 2 şahıs otomobille dükkanın önüne gelerek dükkan önündeki malzemeleri ateşe verdi. Çıkan yangın sonucu mobilya atölyesi ve 3 katlı bina alevlere teslim oldu. O görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olaydan sonra şahısların sakin anları dikkat çekerken, olay yerinden otomobillerine binerek uzaklaştılar. Mobilya atölyesinde çıkan yangın kısa sürede 3 katlı binaya sirayet etti. Çıkan yangın sonucu mobilya imalathane atölyesi ve bina kullanılamaz hale geldi.

İbrahim Furkan Çelik



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