İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sancaktepe'de 2 şahıs mobilya atölyesini böyle kundakladı

Sancaktepe'de 2 şahıs mobilya atölyesini böyle kundakladı
Sancaktepe'de 2 şahıs mobilya atölyesini böyle kundakladı

Sancaktepede 3 katlı binanın alt katında bulunan mobilya atölyesini gece saatlerinde gelen iki şahıs kundakladı. O anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Sancaktepe’de 2 şahıs mobilya atölyesini böyle kundakladı - Tıkla İzle

Olay gece saat 2:50 sıralarında Sancaktepe Hilal mahallesi Şehit polis Engin Açıkgöz sokakta bulunan 3 katlı binan alt katında bulunan mobilya imalathane atölyesinde meydana geldi. Kimliği tespit edilemeyen 2 şahıs otomobille dükkanın önüne gelerek dükkan önündeki malzemeleri ateşe verdi. Çıkan yangın sonucu mobilya atölyesi ve 3 katlı bina alevlere teslim oldu. O görüntüler ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olaydan sonra şahısların sakin anları dikkat çekerken, olay yerinden otomobillerine binerek uzaklaştılar. Mobilya atölyesinde çıkan yangın kısa sürede 3 katlı binaya sirayet etti.  Çıkan yangın sonucu mobilya imalathane atölyesi ve bina kullanılamaz hale geldi.

İbrahim Furkan Çelik
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.