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Sancaktepe'de 4 apartmanın çatısı alev alev yandı

Sancaktepe'de 4 apartmanın çatısı alev alev yandı
Sancaktepe'de 4 apartmanın çatısı alev alev yandı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde otluk alanda çıkan yangın kısa sürede binalara sıçradı. 4 apartmanın çatısı alev alev yanarken site sakinleri büyük panik yaşadı. Yangında 2 kişi ise dumandan etkilendi.

Sancaktepe’de 4 apartmanın çatısı alev alev yandı - Tıkla İzle

Olay, saat 20.20'de Sancaktepe ilçesi Kemal Türkler Mahallesi Ziverbey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otluk alanda nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede yakınında bulunan binalara sirayet etti. Yangının sıçraması sonucu 4 binanın çatısı alev alev yandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi. Yaralılar olay yerinde bulunan ambulansta tedavi edildi.

Site sakinleri sokağa döküldü

Yangının meydana geldiği alana yakın olan bir sitede oturan vatandaşlar yangın sebebiyle büyük panik yaşadı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın siteye sıçramadan söndürüldü.

Cüneyt Sevindik
 

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