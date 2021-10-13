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Sancaktepe'de 4 kişinin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

Sancaktepe'de 4 kişinin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada
Sancaktepe'de 4 kişinin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada

Sancaktepe’de açık kasa kamyonetin üzerinde seyahat eden 4 kişinin tehlikeli yolculuğu vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de 4 kişinin kamyonet kasasındaki tehlikeli yolculuğu kamerada - Tıkla İzle

Sancaktepe'de üstü açık kamyonetin kasasında, korunaksız olarak seyahat eden 4 kişinin tehlikeli yolculuğu görenleri şaşırttı. Trafikte diğer araçlardaki insanların şaşkın bakışlarına aldırmadan kamyonet kasasında sohbetini sürdüren 4 kişinin yolculuk esnasında istifini bile bozmamaları dikkat çekti. Kazaya davetiye çıkaran gençlerin rahat tavırları bu kadarına da pes dedirtti. Öte yandan trafikte bir süre ilerleyen sorumsuz sürücü ve kamyonet kasasındaki gençler kısa süre sonra gözden kayboldu. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aykut Zor - Cüneyt Sevindik

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