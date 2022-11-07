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Sancaktepe'de 5 hırsız 130 bin TL değerinde çay ve kahve çaldı

Sancaktepe'de 5 hırsız 130 bin TL değerinde çay ve kahve çaldı
Sancaktepe'de 5 hırsız 130 bin TL değerinde çay ve kahve çaldı

Sancaktepe’de gıda toptancısına giren 5 hırsız, 130 bin TL değerinde kahve ve çay paketlerini çaldı. Hırsızların kilidi kırıp dükkana girdiği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe’de 5 hırsız 130 bin TL değerinde çay ve kahve çaldı - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 05.30 sıralarında Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Beyaz ticari araçla gelen 5 kişi gıda toptancılığı yapan dükkana girdi. Kapı üzerinde bulunan asma kilidi kıran maskeli ve eldivenli hırsızlar içeride bulunan yaklaşık değeri 130 bin TL değerindeki kahve ve çay paketlerini çaldı. Çaldıkları ürünleri araçlarına yükleyen şahıslar kısa sürede gözden kayboldu. Kilidi kırıp dükkana giren hırsızların çay ve kahve paketlerini çalıp araca yüklediği anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Halit Arslan - Elyesa Karatepe

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