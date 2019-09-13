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Sancaktepe'de annesini öldüren şahıs tutuklandı

Sancaktepe'de annesini öldüren şahıs tutuklandı
Sancaktepe'de annesini öldüren şahıs tutuklandı

Sancaktepe’de annesini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs ve arkadaşı, “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

Sancaktepe'de annesini öldüren şahıs tutuklandı - Tıkla İzle

Uyuşturucu maddenin etkisiyle bayıldığını söyleyen zanlı, “Kendime geldiğimde annem ölmüştü. Kimin öldürdüğünü bilmiyorum. Kendim yaptım ya da yapmadım diyemem. Uyuşturucu etkisinde olduğum için kesin konuşamıyorum. Çok üzgünüm, ben annemi çok seviyordum” dedi.

Sancaktepe Kemal Türker Mahallesi'nde geçtiğimiz Salı günü Cihan T. (27), annesi Naciye T.'yi (57) kafasına sert bir cisimle vurarak öldürmüştü. Olaydan 2 gün sonra Cihan T. ve arkadaşı Ferdi Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 zanlı, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

“Annem arkadaşlarımın eve gelmesini istemiyordu”

Cihan T., mahkemedeki ifadesinde arkadaşıyla birlikte uyuşturucu madde satın alıp eve geldiklerini söyleyerek, “Annem pazardaydı. Cumartesi akşam saat 22.00'ye kadar oturduk. Ondan sonra anneme yardım edelim dedik. Kapıya çıktık, annem malzemeleri taşımıştı. Annemle tartıştık, arkadaşımla görüşmemi istemiyordu. Uyuşturucu yüzünden tedavi gördüm. Pazar sabahı annemle kahvaltı yaptık, kapının önünde arkadaşım Ferdi, ‘Cihan abi' diye bağırmaya başladı. Bana uyuşturucu madde getirdi, ben kullanmayı bıraktığımı söyledim. Israr edince eve geçip kullandık. Kullandıktan 15 dakika sonra benim vücut dengem bozulmaya başladı. Annem eve arkadaşlarımın gelmesini istemiyordu” dedi.

“Annemi çok seviyordum, üzgünüm”

Bir süre sonra uyuşturucunun etkisiyle bayıldığını söyleyen şüpheli, “Kendime geldiğimde odadan çıkıp eve baktım, Ferdi'nin evden ayrılmış olduğunu fark ettim. Kapıyı açtığımda annemin yerde yattığını gördüm. O anda tepki veremedim. Ben odaya geçtiğimde annem ölmüştü. Kimin öldürdüğünü bilmiyorum. Kendim yaptım ya da yapmadım diyemem. Uyuşturucu etkisinde olduğum için kesin konuşamıyorum. Çok üzgünüm, ben annemi çok seviyordum” diye konuştu.

Arkadaşı suçlamaları reddetti

Arkadaşı Ferdi Ş. ise, Cihan T. ile birlikte uyuşturucu madde satın alıp kullandıklarını söyleyerek, “Annesinin öldüğünü bilmiyorum. Olay anını hatırlamıyorum. Evden birlikte ayrıldık. Suçu ben işlemedim, ben bir insana kıyamam” diyerek suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme, Cihan T. ve Ferdi Ş.'yi “kasten öldürme” suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

Gamze Erdemir
 

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