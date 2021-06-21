Sancaktepe'de benzin istasyonunda çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu

Benzin istasyonunda pompacı olarak görev yapan vatandaşa, aracından inerek yumruklar savuran ve tehditler eden saldırganı çevredekiler ayırmaya çalıştı. Görgü tanıklarının yaşanan kavgayı ihbar etmesiyle olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

Sancaktepe'de bulunan bir Shell benzin istasyonunda iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Sözlü tartışma ile başlayan kavganın ardından saldırgan şahıslar aracından inerek benzin istasyonunda pompacı olarak görev yapan vatandaşa saldırdı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar ve istasyon görevlileri araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Yumrukların havada uçuştuğu, tehditlerin ve ağır küfürlerin duyulduğu kavgayı ayırmak isteyen vatandaşlar ne yaptılarsa saldırganı sakinleştiremedi. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Daha sonra saldırgan şahısların araca binip uzaklaşmasıyla yaşanan kavga sona erdi.



Beyza Cömert - Furkan Çon - Mustafa Ayabakan

