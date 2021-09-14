Sancaktepe'de bir kişiyi güpegündüz darp ederek böyle kaçırdılar

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz Pazar günü öğle saatlerinde Sancaktepe Yenidoğan Dörtyol bölgesinde gerçekleşti. Üzerinde bir şirkete ait reklam bulunan 10 AB 163 plakalı minibüs ile gelen 3 şahıs, kahvehanede oturan, Serhat İnan isimli kişiyi zorla kaçırmaya çalıştı.

Kaçırılan kişinin direnmesi üzerine şahıslar, genç adamı zor kullanarak ve darp ederek araca bindirdi. Genç adamı ticari araca bindiren 3 şahıs olay yerinden hızlıca uzaklaştı.

Öte yandan, güpegündüz minibüsle adam kaçıran şahısların, kaçırdıkları kişinin ağabeyleri oldukları ve kaçırılan kişinin birkaç gündür kayıp olduğu iddia edildi.

Kaçırılan vatandaşın yardım çığlıklarını ise olay yerindeki vatandaşlar telefonları ile kayıt aldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Emre Sertdemir

