Sancaktepe'de cinnet getiren şahıs dehşet saçtı: 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

Olay, Yenidoğan Merve Mahallesi Mina sokakta 21.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, aile içinde çıkan bir tartışma kısa sürede alevlendi, tartışmanın büyümesi sonrası pompalı tüfekle balkona çıkan Y.C, sokakta olan ailesinin üzerine ateş açtı.

O esnada sokakta devriye gezen bekçiler A.G ve B.Y olaya müdahale etmek isterken, balkondan tüfekle ateş açan şahıs tarafından üzerlerine ateş açılması sonucu kendilerine isabet eden saçmalarla hafif şekilde yaralandı. Bir bekçinin eline saçma gelmesi sonucu hafif yaralanırken diğer bekçi kasık ve karın kısmından vuruldu.

Silah sesleri duyulması üzerine komşular durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bekçiler olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Zanlı Y.C ise ateş açtığı tüfekle olay yerinde gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği alanda incelemelerde bulundu.

Olay esnasında evinde silah seslerini duyan Uğur Göktepe, “Olay anında evde oturuyorduk. Önce 3-4 el silah sesi geldi. Bayan ile tartıştılar. Ne olduysa balkona çıkıp millete bağırdı, size ne diye. Ondan sonra tekrar balkona çıkıp 4-5 el silah sıkmaya başladı. Ardından orada bulunan bekçilere ateş etti. Bir bekçi galiba bacağında yaralandı. Ardından şahısı aşağı indirdiler. Polisler başında bekledi. Bekçilerin durumu iyi görünüyordu.“ dedi.

Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu