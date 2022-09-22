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Sancaktepe'de çocukların kavgasına aileler de karıştı

Sancaktepe'de çocukların kavgasına aileler de karıştı
Sancaktepe'de çocukların kavgasına aileler de karıştı

Sancaktepe’de çocuklar arasında çıkan tartışma, ailelerin de karışmasıyla kavgaya dönüştü. Tekmelerin ve tokatların havada uçuştuğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken çıkan kavga, polis ekiplerinin müdahalesi sonrası güçlükle son buldu.

Sancaktepe’de çocukların kavgasına aileler de karıştı - Tıkla İzle

Olay, dün akşam saatlerinde Sancaktepe'de yaşandı. İddiaya göre, iki çocuk arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya çocukların aileleri de dahil olunca olay hızla kavgaya dönüştü.  Kavgada tekmeler, tokatlar havada uçuştu. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Aykut Zor - Cüneyt Sevindik
 

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