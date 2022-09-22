Sancaktepe'de çocukların kavgasına aileler de karıştı

Olay, dün akşam saatlerinde Sancaktepe'de yaşandı. İddiaya göre, iki çocuk arasında henüz belirlenmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya çocukların aileleri de dahil olunca olay hızla kavgaya dönüştü. Kavgada tekmeler, tokatlar havada uçuştu. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Aykut Zor - Cüneyt Sevindik



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