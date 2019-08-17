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Sancaktepe'de dairede patlama :1 yaralı

Sancaktepe'de dairede patlama :1 yaralı
Sancaktepe'de dairede patlama :1 yaralı

Sancaktepe'de bir dairede patlama meydana geldi. Patlamada dairede bulunan bir kişi yaralanırken, vatandaşlar patlamanın şiddeti nedeniyle deprem olduğunu sandı. Polis, patlamanın nedenini araştırıyor.

Sancaktepe’de dairede patlama :1 yaralı - Tıkla İzle

Mevlana Mahallesi Kemal Koçak Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın dördüncü katında bulunan dairede saat 07.30'da iddiaya göre doğalgaz patlaması meydana geldi. Şiddeti patlama nedeniyle dairenin duvar ve pencereleri yıkıldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınan bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken, ilk belirlemelere göre, 1 kişinin yaralandığı bildirildi. Öte yandan bir mahalle sakini, patlamanın çok şiddetli olduğunu söyleyerek, ”Deprem oluyor sandık. Çok büyük bir patlamaydı” dedi. Polis, patlamanın nedenini araştırıyor.

Halit Arslan - Caner Evyapan 



 

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