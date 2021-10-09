Sancaktepe'de dolandırıcıların sahte çek tuzağında ‘arabanı yakarım' tehdidi

Sancaktepe'de, otomobilini internet üzerinden satışa çıkaran Yüksel Koç isimli vatandaş, kendisini arayarak aracı satın almak isteyen şüpheli tarafından dolandırıldı. İddiaya göre, Şüpheli şahıs, araç sahibi Koç'a ilk etapta 5 bin lira kaparo gönderdi. Geriye kalan 40 bin liralık kısmı ise çek olarak ödemek istedi. Arabayı teslim ederek çeki alan Yüksel Koç, bankaya gittiğinde ise çekin sahte olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Şüpheli şahıs sahte çek vererek satın aldığı araçla birlikte kayıplara karıştı. Dolandırıcıların kullandığı araca gelen trafik cezalarını ise ilk sahibi Koç ödemek zorunda kaldı.





“Arabanı yakarım, kaporayı gönder”

Dolandırıcı olduğu iddia edilen şahıs kısa süre sonra araç sahibi Yüksel Koç ile irtibata geçerek kaparo olarak gönderdiği 5 bin lirayı geri göndermesini aksi takdirde aracı ateşe vereceğini söyleyerek tehditlerde bulundu. Çaresiz kalan Koç, kaparo olarak aldığı parayı göndermek zorunda kaldı. Yüksel Koç'un tüm aramalarına rağmen dönüş yapmayan şüpheli şahıs kayıplara karıştı. Mağdur araç sahibi, dolandırıcıya ait telefon numarasını aradığında ise karşı taraftan kendisini tanımadıkları cevabını aldı.





“Trafik cezalarını da ödüyorum”

Aracını dolandırıcılara kaptıran mağdur vatandaş Yüksel Koç, “Arabamı internet üzerinden satışa koydum. Bizi arayan şahısla buluşarak aracı sattık. Öncesinde 5 bin lira kaparo gönderdi. Geri kalan 40 bin lirayı ise çek olarak verdi ve aracı alarak gitti. Bankaya gittiğimde çekin sahte olduğunu öğrendim. Karşı tarafla beni aradığı numara üzerinden iletişime geçtiğimde başka biri olduğunu iddia eden biri çıktı. Kısa süre sonra farklı bir numaradan beni arayarak ilk başta kapora olarak verdiği 5 bin lirayı geri vermezsem aracımı yakacağını söyledi. Biz de korkumuzdan geri ödedik. Daha sonra kendisine ulaşamadık. Araç hala benim üzerime kayıtlı. Gelen trafik cezalarını da ödemek zorunda kalıyorum. Çalışarak kazandığım aracım elimden kayıp gitti” diye konuştu.





“Banka çekin sahte olduğunu fark ediyor"

Mağdur avukatı Nur Nihal Tavlan, “Burada bir diğer ilginç konu, mağdur müvekkilim bankaya ilk gittiğinde çekin karşılıksız olduğu söylenerek yaprak bedeli ödeniyor ve ‘karşılıksızdır' kaşesi vuruluyor. Durum mahkemeye taşınınca banka çekin ‘karşılıksız' değil sahte olduğunu fark ediyor. Yüksel Bey'e dönen yaprak bedeli geri talep ediliyor. Ayrıca soruşturma kapsamında çekin üzerinde ismi yazılan şahıs savcılık ifadesinde şahsına ait bilgilerle 3. şahısların başka kişileri de geçmiş dönemlerde dolandırdığını belirtti. Bu iddiasına ilişkin doğrulayıcı belgelerde sundu. 2 kişinin ismini verdi. Biz bu kişilerin bulunarak ifadelerinin alınması için savcılığa talepte bulunduk. Savcılık şu ana kadar maalesef harekete geçmedi. Daha önemli olan nokta ise müvekkilimin aracı henüz bulunmadı. Şu an bu araç birçok suçta kullanılıyor olabilir. Biz sürecin takipçisi olacağız” dedi.



Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik

