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Sancaktepe'de elektrikli bisikletin freni boşaldı, 5 kişilik aile savrularak kamyonete çarptı

Sancaktepe'de elektrikli bisikletin freni boşaldı, 5 kişilik aile savrularak kamyonete çarptı
Sancaktepe'de elektrikli bisikletin freni boşaldı, 5 kişilik aile savrularak kamyonete çarptı

Sancaktepe’de freni boşalan elektrikli bisiklet üzerinde yolculuk yapan 5 kişilik aile, savrularak kamyonete çarpıp yola düştü. Kazada yaralanan 2'si çocuk 4 kişinin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. İddiaya göre, elektrikli bisikletle yolculuk eden 5 kişilik aile, bisiklet freninin boşalmasıyla o esnada cadde üzerinden geçen kamyonete çarparak yola savruldu. Kazada anne, baba ve 2 çocuğu yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, sağlık ekipleri yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdı.

“5 kişilik aile bağırmaya başlamıştı”

Kaza esnasında olay yerinde bulunan Rıdvan Sarp, “Sokağa çıktığımda kontrolünü kaybeden elektrikli motosiklet üzerinde 5 kişilik aile bağırmaya başlamıştı. O sırada alt yoldan geçen kamyonete çarptıktan sonra ailecek yola savruldular. Çocuklardan biri zaten oldukça uzağa fırladı. Çocuğun durumu kötü görünüyordu. Sağlıkçılara haber verdik. Ambulansla gelip yaralıları götürdüler” diye konuştu.

Abdul Samet Kaya - Onur Hamzaoğlu

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