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Sancaktepe'de fabrika alev alev yandı

Sancaktepe'de fabrika alev alev yandı
Sancaktepe'de fabrika alev alev yandı

Sancaktepe ilçesi İmam Rabbani Caddesi'nde bulunan bir raf soğutma sistemleri fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın sırasında fabrika içerisinde kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.


İTFAİYE EKİPLERİ DEMİR SAÇI KESEREK İÇERİYE GİRDİ
Saat 02.30 sıralarında Sancaktepe ilçesi İmam Rabbani Caddesi'nde bulunan bir raf soğutma sistemleri fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Fabrika bahçesinde bulunan bir minibüs alevlere teslim olurken fabrika içerisinde yer alan demir saçlarla kapatılmış bölüm tamamen yandı. Kısa sürede yangın yerine gelen itfaiye ekipleri canla başla yangına müdahale ederken polis ekipleri çevre güvenliğini alarak sivil vatandaşların yangın alanına yaklaşmasına izin vermedi. İtfaiye ekipleri demir saçtan oluşan ve yangının çıktığı nokta olarak tespit edilen bölüme demir saçları keserek girdi. Oksijen tüpleri ile demir saçtan oluşturulan bölüme giren itfaiye ekipleri yangına merdiven yardımı ile yukarıdan ve içeriden müdahale etti. Fabrikanın tümüne yayılmasına izin vermeyen itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakikalık bir uğraşın sonucu alevleri kontrol altına alabildi. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından bölgeden ayrılırken polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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