İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sancaktepe'de freni boşalan kamyonet işçilerle birlikte bina bahçesine uçtu

Sancaktepe'de freni boşalan kamyonet işçilerle birlikte bina bahçesine uçtu
Sancaktepe'de freni boşalan kamyonet işçilerle birlikte bina bahçesine uçtu

Sancaktepe'de mobilya yüklü kamyonet, sürücüsünün eşyalarını indirmek için araçtan indiği esnada freni boşalarak yol üzerindeki apartman bahçesine uçtu. Kamyonet kasasında bulunan 2 işçi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Olay, Sancaktepe Fatih Mahallesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, içerisi mobilya yüklü olan Mustafa Atay hakimiyetindeki 34 CLU 924 plakalı Isuzu marka kamyonet, sürücüsünün araçtan indiği esnada freni boşaldı. Yokuş aşağı hareket eden kamyonet bir binanın bahçesine uçtu. Kasasında bulunan iki işçi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken freni boşalan kamyonetin sokak içerisinde bulunan çocuklara çarpmaması muhtemel bir faciayı önledi.

Abdul Samet Kaya - Enes Şamil Gönenç - Muharrem Çam

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.