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Sancaktepe'de İETT otobüsleri durakta durmadı, vatandaşlar durakta kaldı

Sancaktepe'de İETT otobüsleri durakta durmadı, vatandaşlar durakta kaldı
Sancaktepe'de İETT otobüsleri durakta durmadı, vatandaşlar durakta kaldı

Sancaktepe’de bekledikleri otobüslerin durakta durmaması nedeniyle onlarca vatandaş durakta bir süre beklemek zorunda kaldı. İETT otobüslerinin durakta durmadığı anları kayda alan vatandaş, 1 saattir durakta beklediğini söyleyerek duruma isyan etti.

Sancaktepe’de İETT otobüsleri durakta durmadı, vatandaşlar durakta kaldı - Tıkla İzle

Sancaktepe'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Meclis Mahallesi durağında sabah saatlerinde 622 hat numaralı İETT otobüsünü bekleyen vatandaşlar, durağa dolu şekilde gelen otobüslerin durmaması nedeniyle otobüse binemeyerek durakta beklemek zorunda kaldı. Otobüse binemeyen onlarca vatandaşın durakta beklediği görüldü. Otobüslerin durakta durmayarak yoluna devam ettiği anları cep telefonu kamerası ile kayda alan bir vatandaş, otobüsün boş olduğunu ve 1 saattir beklediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Aykut Zor

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