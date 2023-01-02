Sancaktepe'de İETT otobüsleri durakta durmadı, vatandaşlar durakta kaldı

Sancaktepe'de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Meclis Mahallesi durağında sabah saatlerinde 622 hat numaralı İETT otobüsünü bekleyen vatandaşlar, durağa dolu şekilde gelen otobüslerin durmaması nedeniyle otobüse binemeyerek durakta beklemek zorunda kaldı. Otobüse binemeyen onlarca vatandaşın durakta beklediği görüldü. Otobüslerin durakta durmayarak yoluna devam ettiği anları cep telefonu kamerası ile kayda alan bir vatandaş, otobüsün boş olduğunu ve 1 saattir beklediğini söyleyerek duruma tepki gösterdi.

Aykut Zor

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