Sancaktepe'de İETT otobüsü krizi: Önünü kesip güç bela bindiler

Olay geçtiğimiz Pazartesi günü sabah saatlerinde Sancaktepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre işe gitmek isteyen vatandaşlar Meclis Mahallesi durağında beklemeye başladı. Durakta uzun süre bekleyen vatandaşlar 622 numaralı hattaki İETT otobüslerinin aşırı yolcu yoğunluğundan dolayı duraktan yolcu almaması gerginliğe neden oldu. Duruma tepki gösteren vatandaşlar akan trafikte sol şeritteki İETT otobüsünün önünü kesti. İETT şoförü el kol hareketi yaparak yolcuların yolu açmasını istedi. Otobüsün kapılarının açılmasını isteyen yolcular ile İETT şoförü arasında kısa süreli sözlü tartışma yaşandı

Aykut Zor

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