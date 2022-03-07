İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sancaktepe'de iki araç birbirine girdi: 1 yaralı

Sancaktepe'de iki araç birbirine girdi: 1 yaralı
Sancaktepe'de iki araç birbirine girdi: 1 yaralı

Sancaktepe’de iki caddenin kesiştiği yola giriş yapan iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan sürücü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralı vatandaş ilk müdahalesinin ambulansta yapılması sonrası hastaneye götürüldü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sancaktepe’de iki araç birbirine girdi: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 12.45 sırlarında Sancaktepe Safa Mahallesi'nde Sancaktar Caddesi ve Mevlana Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Sancaktar Caddesi'nde 34 MF 9202 plakalı aracıyla seyir halinde olan Azeri uyruklu Taghıyev Elshan ile Mevlana Caddesi'nden çıkan İshak Erçoban kontrolündeki 25 SC 930 plakalı Pegeuot marka hafif ticari araç, yolun kesiştiği noktada çarpıştı.

Kazada yaralanan Taghıyev Elshan itfaiye ekipleri tarafından otomobilinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralının ilk müdahalesi ambulansta olay yerinde yapıldıktan sonra Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu
 

İLGİLİ HABER
Eskişehirde trafik kazası: Ölü ve yaralılar var Eskişehir’de trafik kazası: Ölü ve yaralılar var
İLGİLİ HABER
Diyarbakırda feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı Diyarbakır’da feci zincirleme kaza: 1 ölü 4 yaralı
İLGİLİ HABER
Fatsada patpat kazası: 1 ölü, 2 yaralı Fatsa’da patpat kazası: 1 ölü, 2 yaralı
İLGİLİ HABER
Küçükçekmecede trafik kazası: 3 yaralı Küçükçekmece’de trafik kazası: 3 yaralı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.