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Sancaktepe'de iki servis aracı çarpıştı: 4 yaralı

Sancaktepe'de iki servis aracı çarpıştı: 4 yaralı
Sancaktepe'de iki servis aracı çarpıştı: 4 yaralı

Sancaktepe’de işçileri taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu kaza meydana geldi. İki servis aracının kontrolsüz kavşağa girmesi kazaya neden oldu.

Sancaktepe’de iki servis aracı çarpıştı: 4 yaralı - Tıkla İzle

Olay, sabah saat 07.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, işçileri taşıyan iki servis aracı kontrolsüz şekilde kavşağa girince çarpıştı. Kaza yapan 34 LAK 937 araç sahibi Şemsettin Hatipoğlu kavşaktan dönmeye çalışırken, 34 LLV 496 plakalı Kemal Dağ kontrolündeki servis aracının da kavşağa kontrolsüz girmesi sonucu iki araç çarpıştı. Çarpışmanın ardından 34 LLV 496 plakalı Kemal Dağ kontrolündeki servis aracı kullanılamaz hale geldi.

İbrahim Furkan Çelik

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