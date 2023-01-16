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Sancaktepe'de iş yerinden projektör çalan hırsız kıskıvrak yakalandı

Sancaktepe'de iş yerinden projektör çalan hırsız kıskıvrak yakalandı
Sancaktepe'de iş yerinden projektör çalan hırsız kıskıvrak yakalandı

Sancaktepe’de bir iş yerinden projektör çalınması üzerine polis, şüphelinin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Evde bulunan hırsızlık şüphelisi şahıs ile beraber 4 kişi daha yakalanırken evde yapılan aramalarda tabanca, pompalı tüfek ile narkotik madde ele geçirildi.

Sancaktepe’de iş yerinden projektör çalan hırsız kıskıvrak yakalandı - Tıkla İzle

Sancaktepe'de Sarıgazi Mahallesinde 15 Ocak tarihinde bir iş yerinden projektör çalınması ile ilgili olarak polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştiren kişinin H.U. olduğu belirlendi. Mobil Park ekiplerince, şüphelinin bulunabileceği değerlendirilen Emek Mahallesindeki bir adreste aynı gün gerçekleştirilen kontrolde H.U. isimli şahıs ve adreste bulunan S.U, O.A, İ.B. ve A.G. isimli şahıslar yakalandı.

Aykut Zor

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