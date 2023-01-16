Sancaktepe'de iş yerinden projektör çalan hırsız kıskıvrak yakalandı

Sancaktepe'de Sarıgazi Mahallesinde 15 Ocak tarihinde bir iş yerinden projektör çalınması ile ilgili olarak polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Olayı gerçekleştiren kişinin H.U. olduğu belirlendi. Mobil Park ekiplerince, şüphelinin bulunabileceği değerlendirilen Emek Mahallesindeki bir adreste aynı gün gerçekleştirilen kontrolde H.U. isimli şahıs ve adreste bulunan S.U, O.A, İ.B. ve A.G. isimli şahıslar yakalandı.

Aykut Zor

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