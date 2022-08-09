Sancaktepe'de kaçak sigara baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 8 Ağustos Pazartesi günü Sancaktepe Emek Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kaçak tütün olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bahsi geçen iş yeri ve çevresinde gerekli güvenlik önemleri alındıktan sonra operasyon düzenleyen ekipler, iş yeri içerisinde bulunan Y.A. isimli şüpheli şahsı yakaladı. Adreste yapılan aramalarda, 43 paket kaçak sigara, 105 paket puro, 13 bin adet sarılı sigara, 162 paket nargile tütünü, 8 bin boş makaron ve çok sayıda sigara paketleme kartonu ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem başlatıldı.

Elyesa Karatepe