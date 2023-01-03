Sancaktepe'de kaçak tütün satışı yapılan ruhsatsız tütüncü dükkanına operasyon

Sancaktepe'de Emek Mahallesi Fatih Caddesindeki bir iş yerinde, kaçak tütün ve bandrolsüz ürün satışı yapıldığının belirlenmesi üzerine adrese 2 Ocak Pazartesi günü operasyon düzenlendi. Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonda, tütüncü olarak faaliyet gösteren ve ruhsatı olmadığı belirlenen iş yerinde M.K.U. isimli bir şüpheli yakalandı.

İş yerinde yapılan aramalarda, 161 adet puro, 322 paket nargile tütünü, 76 kilo 300 gram kapalı tütün, 4 bin 400 dal dolu sigara, 2 kilogram açık tütün ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında "5607 SKM-kaçakçılık kanununa muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. Ruhsatsız olduğu tespit edilen iş yeri İlçe Zabıta Ekiplerince mühürlenerek faaliyetine son verildi.

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