Sancaktepe'de kaçan kurbanlık yakalandı, 1 kişi yaralandı

Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'nde kesimhaneye giderken kurbanlık, sahibinin elinden kaçtı. Kaçan kurbanlığın yakalanmasını isteyen vatandaş ise belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kaçan kurbanlığı 4 uyuşturucu iğneyle sakinleştirebildi. 1 kişiyi yaralayan kurbanlık, kamyonete bindirildikten sonra kesimhaneye götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aykut Zor

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