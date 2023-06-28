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Sancaktepe'de kaçan kurbanlık yakalandı, 1 kişi yaralandı

Sancaktepe'de kaçan kurbanlık yakalandı, 1 kişi yaralandı
Sancaktepe'de kaçan kurbanlık yakalandı, 1 kişi yaralandı

Sancaktepe’de sahibinin elinden kaçan kurbanlık ekipler tarafından yakalandı. 4 uyuşturucu iğne ile sakinleştirilen kurbanlık dana kesimhaneye götürülürken, yakalama esnasında 1 kişi yaralandı.

Sancaktepe’de kaçan kurbanlık yakalandı, 1 kişi yaralandı - Tıkla İzle

Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'nde kesimhaneye giderken kurbanlık, sahibinin elinden kaçtı. Kaçan kurbanlığın yakalanmasını isteyen vatandaş ise belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler kaçan kurbanlığı 4 uyuşturucu iğneyle sakinleştirebildi. 1 kişiyi yaralayan kurbanlık, kamyonete bindirildikten sonra kesimhaneye götürüldü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Aykut Zor

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