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Sancaktepe'de korkutan kaza; Polis aracı yan yattı

Sancaktepe'de korkutan kaza; Polis aracı yan yattı
Sancaktepe'de korkutan kaza; Polis aracı yan yattı

Akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında polis aracı yan yattı. İçerisinde bulunan iki polis memuru kendi imkanlarıyla çıkarken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaldırıma çıkan polis otomobili yan yattı

Kaza, saat 22.00 sıralarında Sancaktepe, Veysel Karani Mahallesi, Reyhani Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce kaldırıma çıktı daha sonra yan yattı. Aracın içerisindeki iki polis memuru kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başarırken olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı.

Bir polis memuru tedbir amaçlı hastaneye götürülürken iki polis memurunun da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yan yatan polis aracı ise çekici yardımıyla bulunduğu kaldırımdan kaldırıldı.

Hanifi Bayar - İzzet Aydın

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