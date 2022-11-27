Sancaktepe'de korna çaldığı otomobildekilerin saldırısına uğradı, iki parmağı kırıldı

Olay, Sancaktepe'de TEM otoyolu yan yolda dün sabah saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, babasıyla beraber otomobil ile yolda ilerleyen E.T., ışıklarda durduğu esnada aniden önüne kıran otomobile korna çaldı. İki otomobil de ilerledikten bir süre sonra önde ilerleyen otomobil aniden durarak E.T.'nin otomobilinin önünü kesti.

Otomobilden inen bir erkek ile kadın şahıs E.T.'ye saldırı girişiminde bulundu. E.T.'nin babası da otomobilden inerek şahısları sakinleştirmeye çalıştıysa da başaramadı. Bir süre boyunca otomobilden inmeyerek kendisine ve otomobiline saldıranları cep telefonu ile kayda alan E.T. daha sonra aracından indi. Yaşanan arbede sırasında E.T.'nin iki el parmağı kırıldı. Taraflar yaşananların ardından hastaneye giderek darp raporu aldı. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu.

Trafikte darp edilen uğrayan E.T., “Olay sabah saatlerinde oldu. Işıklarda beklerken selektör vermeden önüme kırdı. Sonra ilerlerken de ben kornaya dokundum toparlanması için. Bu sefer de araçtakiler indiler saldırmaya başladılar. Parmağımı kırdılar. İki parmağımda kırık var. Aracımın aynalarına zarar verdiler. Ön kaputuma oturdular.

Çok ciddi hakaretler ve küfürlere maruz kaldım. Çok tedirgin oldum. Vatandaşlar gelip yardımcı oldular. Sonrasında polis çağırdım. Arabanın camlarını kapılarını kilitlemek zorunda kaldım çünkü her taraftan saldırdılar. Darp raporu da aldım. Bu tarz olayların özellikle kadına şiddetin önüne geçilmesi gerekiyor. Trafik magandalarının durdurulması gerekiyor. Korku dolu anlar yaşadım” dedi.

Cem Güney Kılıç - Aykut Zor



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