Sancaktepe'de lüks aracın aşırı hız dehşeti: 1 yaralı

Kaza, Sancaktepe Atatürk Caddesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 53 ABA 356 plakalı Mercedes marka araç sürücüsü cadde üzerinde aşırı hız yaptığı esnada, sokak içerisinde caddeye giriş yapan 34 ACJ 181 plakalı araç sürücüsüne yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan her iki araç da orta refüjlerde bulunan direklere çarparak durabildi. Meydana gelen kazada lüks araç sürücüsü yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise kaza sonrası vücudunda kırıklar oluşan araç sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Öte yandan polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.

Kaza anına ilişkin konuşan Mustafa Yılmaz, “Kaza anında buradaydım. Beyaz araç karşı sokaktan geliyordu. Ana caddeden gelen lüks araç, hızlı olduğu için duramayınca diğer otomobile çarptı. BMW araç sürücüsü yaralandı. Hastaneye kaldırdılar diğer araç sürücüsünde ise bir şey yok” diye konuştu.

Abdul Samet Kaya

