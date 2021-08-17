Sancaktepe'de makas atan otomobil kazaya neden oldu: 2 yaralı

Kaza, Sancaktepe'de geçtiğimiz gün Battalgazi Caddesinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Sultanbeyli istikametine makas atarak ilerleyen Şamil Albayrak isimli sürücünün aşırı hızlı şekilde kullandığı 34 SL 5337 plakalı Renault Clio markalı otomobil, önce kaldırıma daha sonra ise karşı istikametten gelen 34 EEV 298 plakalı Volkswagen Polo markalı otomobile çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada takla atan otomobilde bulunan iki kişi yaralandı.

Yaralıların yardımına ilk olarak yoldan geçen diğer sürücüler koştu. Bir yandan yaralılara yardım eden vatandaşlar bir yandan da sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.

Kazaya karışan Serhan Denizhan, “Biz normal bir şekilde yolumuzda gidiyorduk. İleriden sağa dönecektim arkadan iki tane genç 20 yaşlarında araç kiralamışlar sağ taraftan gördüm baya hızlı geliyorlardı arkamdaki araca vurmamak için kaldırıma vurdu oradan benim aracıma çarptı. Benim aracım yaklaşık 200 metre kadar sürüklendi diğer araçta takla attı. Karşı tarafta zaten kabul ediyor hızlı geldiğini. Arabanın kitlendiğini ve arızalı olduğunu söylüyor” dedi.

Aykut Zor

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