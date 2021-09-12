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Sancaktepe'de metro inşaatında göçük altında kalan işçiden kötü haber

Sancaktepe'de metro inşaatında göçük altında kalan işçiden kötü haber
Sancaktepe'de metro inşaatında göçük altında kalan işçiden kötü haber

Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi'nde metro inşaatında meydana gelen göçükte yaralanan 2 işçiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sancaktepe'de metro inşaatında göçük altında kalan işçiden kötü haber - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz gün saat 15.30 sıralarında Sancaktepe-Çekmeköy arasındaki metro hattının Veysel Karani Mahallesi'ndeki inşaat alanında göçük meydana geldi.

Göçükte 1'i ağır olmak üzere 2 işçi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, göçük altında kalan Ömer E. ve İsmail Ö. isimli işçiler diğer işçiler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri ağır yaralı işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek çevredeki hastaneye kaldırdı. Yaralılardan Ömer E.'nin hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Aykut Zor - Cem Güney Kılıç
 

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