Sancaktepe'de minibüsçü terörü kamerada

Olay Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde dün 18.45 sıralarında meydana geldi. Bir hatlı minibüs sürücüsü seyir halinde olduğu yolda kırmızı ışığın yanmasına aldırmadan aracıyla ters yöne girdi. Ardından sürücü dönüş yapmanın yasak olduğu kavşaktan bir anda karşı şeride girdi. Sorumsuz sürücü o esnada yoldaki tır ile kafa kafaya geldi. Daha sonra ters yönde ilerleyen sürücü, minibüs ile ara sokağa girerek gözden kayboldu. Minibüsün içerisinde yolcu olup olmadığı bilinmezken, sorumsuz sürücü trafikte tehlike saçtı. Kırmızı ışığa ve yasak tabelasına aldırış etmeden kuralları alt üst eden minibüs sürücüsü, yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, minibüs kırmızı ışıkta beklerken aracının önünü karşı yola sokuyor. Dönüşün yasak olmasına aldırmayan sürücü bir anda karşı şeride girerek tır ile kafa kafaya geliyor, ters yönde ilerliyor.