Sancaktepe'de ofise silahlı saldırı!

Olay, Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Hasanağa Caddesi üzerinde saat 12.00 sıralarında gerçekleşti. Kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar, bir emlak ofisine girerek burada silahlarını art arda ateşledi. Mekanda bulunan Bahaddin Polat ile Muhsin Işık kollarına ve bacaklarına kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. Ardından silahlı saldırganlar olay yerinde hızla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere ambulansa bindirilerek çevredeki hastanelere götürüldü. Polis olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Halit Arslan

