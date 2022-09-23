Sancaktepe'de, önce sipariş getirdi sonra ayakkabı çaldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Sancaktepe'de geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre, bir şirketine ait kurye, yemek getirdiği apartmanda bir dairenin kapısında bulunan ayakkabıyı çaldı. Yemek getirdiği daireye siparişi teslim eden kurye, asansöre binecekken, asansör yanında bulunan ayakkabılıktan 800 lira değerindeki bir çift ayakkabıyı alıp binadan ayrıldı. Ayakkabısı çalınan genç ise hırsıza seslenerek, hırsızdan, eski ayakkabısını getirse de giymeyeceğini bu sebeple yenisini getirmesini istedi. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Aykut Zor - Emre Sertdemir

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.