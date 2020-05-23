İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sancaktepe'de otobüs şoförlerinin silahlı bıçaklı kavgasını ayrıntıları belli oldu

Sancaktepe'de otobüs şoförlerinin silahlı bıçaklı kavgasını ayrıntıları belli oldu
Sancaktepe'de otobüs şoförlerinin silahlı bıçaklı kavgasını ayrıntıları belli oldu

Sancaktepe’de iki otobüs şoförü arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada iki şahıs da yaralanarak hastaneye kaldırıldı. İBB’de taşeron olarak çalışan şahısların kadrolu işçi olabilmek vaadiyle aralarında para alışverişi olduğu, bu olaydan ikisinin de mağdur olduğu ve yaşanılan mağduriyetten birbirlerini sorumlu tutmaları sebebiyle kavga ettikleri öğrenildi.

Sancaktepe’de otobüs şoförlerinin silahlı bıçaklı kavgasını ayrıntıları belli oldu - Tıkla İzle

Sancaktepe'de saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre adları A.A. ve F.G. olan iki otobüs şoförü arasında bıçaklı ve silahlı kavga çıktı. Kavgada A.A. isimli şahıs belinden çıkarttığı silahla F.G. isimli şahsa ateş ederek bacağından yaraladı. F.G. ise bıçakla saldırdığı A.A'yı göğüs ve boğaz kısmından yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan A.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İki şahsın da İBB'de taşeron olarak çalışan otobüs şoförü oldukları öğrenildi. Şahısların kadrolu işçi olabilmek vaadiyle aralarında para alışverişi olduğu, bu olaydan ikisinin de mağdur olduğu ve yaşanılan mağduriyetten birbirlerini sorumlu tutmaları sebebiyle kavganın yaşandığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.