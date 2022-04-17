Sancaktepe'de otomobilin çarpması ile ölen gencin acılı ailesi: 'Kaza değil, cinayet'

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında İnönü Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki Murat Babir'e ve yanında bulunan arkadaşı Mehmet Akboğa'ya çarpan 34 EVU 513 plakalı otomobilin sürücüsü aracını olay yerinde bırakıp kaçtı. Kazada lise son sınıf öğrencisi Murat Babir hayatını kaybederken, Mehmet Akboğa ise yaralandı.

Babir'in acılı ailesi, 'Kaza değil, cinayet' diyerek tepki gösterdi. Amca Nesim Babir, “Bu tip olaylara trafik kazası denilip geçiliyor. Aslında bu trafik kazası değil. Bir kişi kaldırımda yürüyen iki kişiyi birden altına alıp, ezip bırakıp kaçıyor. Bu bir kaza değil, cinayettir. Bu olaylarda sadece hafifletici unsurlara sığınılıyor. Yolda yürürken aniden aracın önüne atlayıp vuku bulan bir olaya trafik kazası diyebilirsin. Aracın kaldırıma çıkıp kaldırımda yürüyen iki kişiyi birden altına alıp ezip bırakıp kaçmasına tahammül edilemez” dedi.

“Okuyacaktı, hayalleri yarım kaldı”

Ailenin perişan durumda olduğunu söyleyen amca Nesim Babir, "Ben kendim de şoförüm, yetkililerden ilgili yasaların çıkarılmasını istiyorum. İnşaatta çalışan bir babanın tek evladıydı. Kendisi de lise son sınıfa gidiyordu. Kendisi okuyacaktı, hayalleri yarım kaldı. Aile de kendi geleceğini, hayallerini ona bağlamıştı. Ailenin de hayalleri tamamen yıkıldı. Kazada yaralanan diğer gencin durumu da stabil, şu an yoğun bakımdaymış” diye konuştu.

Halit Arslan - Sevgi Canpolat

