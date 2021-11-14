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Sancaktepe'de sis kazası: 10 defa takla atıp bariyerlere daldı

Sancaktepe'de sis kazası: 10 defa takla atıp bariyerlere daldı
Sancaktepe'de sis kazası: 10 defa takla atıp bariyerlere daldı

Sancaktep’de yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düşen sürücü defalarca takla atarak bariyerlere daldı. Kazada araç içerisinde sıkışan 3 kişi kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar ise olayı gören sürücülerin yardıma gelmediğini söyleyerek, duruma tepki gösterdi.

Sancaktepe'de sis kazası: 10 defa takla atıp bariyerlere daldı - Tıkla İzle

Kaza, Sancaktepe Paşaköy Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 41 AIA 295 plakalı araç sürücüsü Hasan Kalaycı yolda seyir halinde olduğu sırada yoğun sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip, taklalar atarak bariyerlere çarptı.

Araç içerisinde bulunan 3 kişi kazada araç içerisinde sıkışırken, sürücü Kalaycı ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı gören vatandaşlar durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen jandarma ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlatırken, itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışan 3 kişiyi çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

“Kazayı gören kimse yardım etmedi”

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan araç sürücüsü Hasan Kalaycı, "Virajı döneceğim esnada zeminin kaygan olması ve sis nedeniyle direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Taklalar attık araçla. Otomobil içerisinde çalışma arkadaşlarım vardı. Onları hastaneye kaldırdılar" diye konuştu.

Olay esnasında kazayı gören başka bir sürücü Murat Doğan ise, “Araç takla atarak geldi. Otomobil gözümün önünde 10 takla attı. Tek tek saydım. Hiçbir sürücü gelip yardım etmedi” dedi.

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