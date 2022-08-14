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Sancaktepe'de sünnet düğünde tekmeler yumruklar havada uçuştu

Sancaktepe'de sünnet düğünde tekmeler yumruklar havada uçuştu
Sancaktepe'de sünnet düğünde tekmeler yumruklar havada uçuştu

Sancaktepe’de sünnet düğününde aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga anları cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Sancaktepe’de sünnet düğünde tekmeler yumruklar havada uçuştu - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz gün saat 23.30 sıralarında Sancaktepe'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 aileden birinin sünnet düğününden gelen gürültüden rahatsız olan diğer aile, sünnet düğününde bulunan kalabalığa saldırdı.

Tartışmayla başlayan olay alevlenerek kavgaya dönüştü. Kavgada tekmeler yumruklar havada uçuştu. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafları güçlükle ayırabildi. Çıkan kavgada 5 kişinin yaralandığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Aykut Zor
 

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