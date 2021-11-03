Sancaktepe'de tır kamyona arkadan çarptı: 1 yaralı

Kaza saat 07.40 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sancaktepe mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan 41 VN 690 plakalı tır sürücüsü Kemal Çalı direksiyon hâkimiyetini kaybederek, Serkan Ateş yönetimindeki 54 AER 855 plakalı kumaş yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada tır sürücüsü Kemal Çalı yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye, ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı tır sürücüne ilk müdahale olay yerinde yapılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"Anlamadım da bir anda geldi arkamızdan bize çarpınca bu hallere kadar düştük"

Kamyon sürücüsü Serkan Ateş, “Şeritten giderken arkadan direkt geldi. Anlamadım da bir anda geldi arkamızdan bize çarpınca bu hallere kadar düştük. Hani nasıl oldu? Nasıl gitti O kadar da pek anlayamadım. Eşyalar sadece bunlar. Benim arabamın arkasında da var eşyalar dağılmış bir anda oldu bitti. Hiç bilgim yok, baya bir moralim bozuk" dedi.



Mustafa Ayabakan

