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Sancaktepe'de trafik magandası kamyonetin önüne kırdı!

Sancaktepe'de trafik magandası kamyonetin önüne kırdı!
Sancaktepe'de trafik magandası kamyonetin önüne kırdı!

Sancaktepe’de bir otomobil sürücüsü, trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı kamyonet sürücüsünün önüne kesmeye çalıştı. Ardından yolda ilerleyen kamyonetin üzerine doğru aracını sürerek trafiği tehlikeye attı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Sancaktepe'de trafik magandası kamyonetin önüne kırdı, trafiği tehlikeye attı - Tıkla İzle

Olay, dün Sancaktepe Paşaköy'de yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, trafikte yol verme nedeniyle bir kamyonet sürücüsü ile tartıştı. İkili arasında yaşanan gerilim ardından araç sürücüsü, kamyonetin yolunu keserek aracı durdurmaya çalıştı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

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