Sancaktepe'de trafik magandası kamyonetin önüne kırdı!

Olay, dün Sancaktepe Paşaköy'de yaşandı. İddiaya göre bir şahıs, trafikte yol verme nedeniyle bir kamyonet sürücüsü ile tartıştı. İkili arasında yaşanan gerilim ardından araç sürücüsü, kamyonetin yolunu keserek aracı durdurmaya çalıştı.

Hakan Polat - Erdal Can İçelli

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