İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Sancaktepe’de uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalanırken, 2 firari şüpheliyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde bir kafede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese geçen ekipler, arama kararı doğrultusunda adreste arama yaptı.

İşyeri içerisinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuru ile Ali K. ve Esra Y. isimli şüpheli şahıslar bulunamadı. Şüpheli Mehmet Fırat K. isimli şahıs ise başka bir adreste yakalandı. Şüphelinin yakalandığı ikametinde yapılan aramada, 3.50 gram Metanfetamin, 36,60 gram Kenevir Uyuşturucu Maddesi, 3 gram Bonzai, 2,55 gram Bonzai, 2,20 gram Bonzai, 4,50 gram Bonzai, 1,55 gram Skunk Uyuşturucu Maddesi, 2 adet Lylica Uyuşturucu Maddesi, 1 adet Hassas Terazi, 5 adet Dizüstü Bilgisayar, 4 adet Cep Telefonu, 255 TL nakit para ele geçirildi.

Aykut Zor

İLGİLİ HABER
Düzcede çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi Düzce'de çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi
İLGİLİ HABER
İstanbulda nefes kesen balyozlu operasyon kamerada: Polis, uyuşturucu içerken yakaladı İstanbul’da nefes kesen balyozlu operasyon kamerada: Polis, uyuşturucu içerken yakaladı
İLGİLİ HABER
Çerkezköyde uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı Çerkezköy'de uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.