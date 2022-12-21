Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde bir kafede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Söz konusu adrese geçen ekipler, arama kararı doğrultusunda adreste arama yaptı.

İşyeri içerisinde yapılan aramada herhangi bir suç unsuru ile Ali K. ve Esra Y. isimli şüpheli şahıslar bulunamadı. Şüpheli Mehmet Fırat K. isimli şahıs ise başka bir adreste yakalandı. Şüphelinin yakalandığı ikametinde yapılan aramada, 3.50 gram Metanfetamin, 36,60 gram Kenevir Uyuşturucu Maddesi, 3 gram Bonzai, 2,55 gram Bonzai, 2,20 gram Bonzai, 4,50 gram Bonzai, 1,55 gram Skunk Uyuşturucu Maddesi, 2 adet Lylica Uyuşturucu Maddesi, 1 adet Hassas Terazi, 5 adet Dizüstü Bilgisayar, 4 adet Cep Telefonu, 255 TL nakit para ele geçirildi.

Aykut Zor

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