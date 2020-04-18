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Sancaktepe'de yapılan hastane inşaatı sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor

Sancaktepe'de yapılan hastane inşaatı sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor
Sancaktepe'de yapılan hastane inşaatı sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapımına başlandığını duyurduğu Sancaktepe'deki hastane inşaatı çalışmaları sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor. İnşaat çalışmaları yakından görüntülendi.

Sancaktepe’de yapılan hastane inşaatı sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor - Tıkla İzle

Yapımı devam eden inşaat ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Sancaktepe'de yer alan askeri bölgenin çok yakın bir noktasına inşa edilmeye başlanan Sahra Hastanesi'nin yapımı gece gündüz demeden devam ediyor. Binlerce işçinin çalıştığı hastane yapımında demir kolonların yerleştirmesi devam edilirken şantiye içerisinde de çalışan personelin sağlık güvenliği üst düzeyde tutuluyor. Sosyal mesafe kuralının yanı sıra steril maske kullanımının da yaygın olduğu inşaat çalışmasında işçiler, aralıksız çalışmaya devam ediyor. Çalışmalar sokağa çıkma kısıtlamasında da devam ediyor.

Hanifi Bayar - Halit Arslan

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