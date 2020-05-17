Sancaktepe'de yasağı ihlal eden 17 kişiye 54 bin lira ceza

Alınan bilgilere göre; Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Covid-19 salgınına yönelik alınan tedbirleri ile ilgili bir dizi denetim gerçekleştirdi. Toplumdaki sosyal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak, sosyal izolasyonu sağlamayı hedefleyen sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere yönelik yapılan denetim kapsamında, Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan bir tekstil atölyesinin faaliyette olduğu belirlendi. Söz konusu iş yerinde yapılan kontrollerde içeride iş yeri sahibi ile birlikte toplam 17 kişinin bulunduğunu belirleyen emniyet ekipleri, atölyedeki bu kişilere kural ihlalinden cezai işlem uygulandı.

Buna göre 17 kişinin her birine “1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi” uyarınca 3 bin 180 liradan toplam 54 bin 60 TL idari para cezası verildi.

Baskın sırasında ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

Sadık Kahraman