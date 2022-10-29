Sancaktepe'de yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kaza, Sancaktepe'de TEM otoyolu Kartal bağlantı yolunda saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 K 1156 plakalı kiralık otomobil, yolda ilerlediği esnada sürücüsünün kontrolünden çıkarak yolun yanında bulunan yeşillik alana fırladı. Takla atarak ters dönen otomobilin sürücüsü Muhammed Aşgenaz yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulans ile hastaneye götürdü. Polis ekipleri kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi alırken, yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Cem Güney Kılıç - Aykut Zor - Enes Şamil Gönenç



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.