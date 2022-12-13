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Sancaktepe'de yoldan geçen vatandaşa aldırmadan reklam panosu kapısını çaldı

Sancaktepe'de yoldan geçen vatandaşa aldırmadan reklam panosu kapısını çaldı
Sancaktepe'de yoldan geçen vatandaşa aldırmadan reklam panosu kapısını çaldı

Sancaktepe’de bir iş yerinin reklam panosunun kapısını gözüne kestiren şüpheli, kapıyı yerinden söküp motosikletine yükleyerek çaldı. Şüpheli, kapıyı sökmeye çalıştığı esnada ne sokakta yanından yürüyen vatandaşa ne de yoldan geçen araçlara aldırış etmedi. Şüpheli şahsın reklam panosunu sökmeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe’de yoldan geçen vatandaşa aldırmadan reklam panosu kapısını çaldı - Tıkla İzle

Sancaktepe'de Emek Mahallesinde 12 Aralık pazartesi günü saat 00.15 sıralarında yaşanan olayda, motosiklet ile bir iş yerinin önüne gelen şüpheli şahıs, iş yerinin reklam panosunun kapısını gözüne kestirdi. Reklam panosunun kapısını sökmeye çalışan şahıs, bir süre uğraşıp başarısız olunca motosikletinden aldığı aparatlar ile kapıyı sökerek motosikletine yükledi. Şahıs, reklam panosunun kapısını sökmeye çalıştığı esnada ne sokakta yanından yürüyerek geçen vatandaşa ne de yoldan geçen araçlara aldırış etmedi. Şahıs çaldığı kapı ile beraber metruk bir alana kaçtı.

Cem Güney Kılıç

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