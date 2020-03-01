Sancaktepe'de yüzlerce kişi şehit Emre Baysal'ın evine yürüdü

İdlib'de rejim güçlerinin hava saldırısında şehit düşen Emre Baysal için Sancaktepe tek yürek oldu. Ülkenin dört bir yanında olduğu gibi Sancaktepe'de toplanan yüzlerce kişi şehidin evine yürüdü.

Sosyal medya üzerinden yapılan çağrı ile şehidin evinin bulunduğu caddede bir araya gelen yaklaşık bin kişilik grup, ellerinde Türk bayraklarıyla ‘Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez' sloganları atarak İdlib'teki saldırıyı kınadı.

Öte yandan şehidin evine yürüyen grup, daha sonra şehit için dua ederek ve İstiklal Marşı okuyarak yürüyüşü sonlandırdı.

Halit Arslan - Cüneyt Sevindik