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Sandalları alabora olduktan sonra kayıp olan 2 kişiden 1'i daha bulundu

Sandalları alabora olduktan sonra kayıp olan 2 kişiden 1'i daha bulundu
Sandalları alabora olduktan sonra kayıp olan 2 kişiden 1'i daha bulundu

Sakarya’nın Ferizli ilçesi sınırında bulunan gölde balık tutmak için giden 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olmasıyla göle düştü. Alabora olan sandaldan 1 kişi kurtuldu. 1 kişi kaybolduktan kısa süre sonra bulunurken 1 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Ferizli ilçesine bağlı Bakırlı Mahallesi ile Karasu ilçesi sınırında bulunan Akgöl'e balık tutmak için giden H.Y., M.E., A.D. isimli 3 kişi, bindikleri sandalın alabora olmasıyla göle düştü. Göle düşen H.Y. ise çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Gölde kaybolan 2 kişi için de arama çalışmaları başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Jandarma ve AFAD ekibi sevk edildi. Yapılan arama sonucunda A.D.'nin cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler M.E.'yi aramaya devam ediyor.

Remzi Şimşek
 

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