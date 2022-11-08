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Sandalyede oturan adamı vurdu

Sandalyede oturan adamı vurdu
Sandalyede oturan adamı vurdu

Adana’da bir kişinin düğünde sandalyede otururken ayağından tabancayla vurulması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Sandalyede oturan adamı vurdu - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, olay, 5 Kasım günü saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Bir akrabasının sokaktaki düğününe katılan Fırat Yalçınkaya, sandalyede oturduğu sırada arkasından bir kişi yaklaştı. Şahıs, belinden çıkardığı tabancayla Yalçınkaya'yı ayağından vurup, kaçtı. Bu sırada sokakta çocukların olması ve Yalçınkaya'nın yanındakilerin tepki vermemesi dikkat çekti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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