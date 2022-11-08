Sandalyede oturan adamı vurdu

Edinilen bilgiye göre, olay, 5 Kasım günü saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Bir akrabasının sokaktaki düğününe katılan Fırat Yalçınkaya, sandalyede oturduğu sırada arkasından bir kişi yaklaştı. Şahıs, belinden çıkardığı tabancayla Yalçınkaya'yı ayağından vurup, kaçtı. Bu sırada sokakta çocukların olması ve Yalçınkaya'nın yanındakilerin tepki vermemesi dikkat çekti. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Keçe - Mehmet Sancakzade

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