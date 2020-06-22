Sandalyede otururken neye uğradığını şaşırdı

Kadıköy'de drone tamir servisinde çalışan bir kişi çalışma ortamında yerle temas bölümleri tekerlekli olan koltuğa oturarak ayaklarını masanın üzerine uzatmak istedi. Koltuğa oturduktan sonra ayaklarını masaya uzatan şahıs büyük bir gürültü ile yere yığıldı. Ortaya trajikomik bir sahne çıktı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Drone servis dükkanına gelen şahıs koltuğa oturuyor, koltuğa oturan şahıs ayaklarını masaya uzatmak istiyor, ayaklarını uzatırken büyük bir gürültü ile yere düşüyor.

Aykut Zor - Halit Arslan