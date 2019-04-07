Sandıklı'da trafik kazası üç kişi ağır yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza Afyonkarhisar Antalya karayolunun 65 kilimetresinde Ballık köyü kavşağında meydana geldi.Gece geç saatlerde meydana gelen kaza yağış nedeni ile otomobilin şarampolu devrilmesi sonucu meydana geldi.

Hüseyin Karaaslan (36) kullandığı otomobil Ballık köyü kavşağında şarampole yuvarlanarak devrildi ,kazada şöför Hüseyin karaaslan ve araçta bulunan Zekiye Karaaslan(34) ile Kaan Aslan (19) ağır yaralandılar. Kaza yerine ulaşan 112 sağlık ekipleri ile polis ve jandarma ekipleri Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırdılar. Kaza yapan araç kurtsrıcı yardımı ile olay yerinden kaldırıldı,yaralıların hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.