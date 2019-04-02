Sandıktan oylar eşit çıkınca muhtarlar kurayla belirlendi

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Mollababa ve merkeze bağlı Alaniçi köylerinde oyların eşit çıkması sonucu kazanan muhtar çıkmadı. Mollababa köyünde yarışan 2 muhtar adayının 55 oy alması ve Alaniçi köyünde de 2 köy muhtar adayının 90 eşit oy alması üzerine İlçe Seçim Kuruluna başvuran adaylar, İlçe Seçim Kurulu Hakimi tarafından belirlenen heyetin kura çekimi ile belirlendi. Bunun üzerine Mollababa köyünde Sami Aktaş, Alaniçi köyünde ise Erhan Özdemir kura ile muhtar seçildi.

“Kura sonucu birbirimize sarılıp, tebrik ettik”

Mollababa köyünde beşinci kez muhtarlığı kazanan 9 çocuk babası Sami Aktaş, rakibi olan amcasının oğlu Haşim Aktaş'la eşit oy aldıklarını söyledi. Köyde 110 seçmenin oy kullandığını belirten Aktaş, “Yapılan sayım sonucu halkın iradesiyle 55'er oy aldık. Sandıkta oylar eşit çıkması sonucu İlçe Seçim Kuruluna başvuruda bulunduk ve İlçe Seçim Kurulu bizi çağırdı. İlçe Seçim Kurulunda kurulan heyet nezaretinde kura çekimi yapıldı. Kura çekimi sonucu ben beşinci kez köyüme hizmet yapmak için muhtarlık görevimi aldım. Halkın gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Oy veren vermeyen herkese eşit şekilde hizmet yapacağım. Rakibim zaten yabancı değildi. Kura sonucu birbirimize sarıldık ve tebrik ettik. Burada kaybeden kimse yok ikimizde kazandık” dedi.

Merkeze bağlı Alaniçi köyünde yaşayan ve kura sonucu ile köy muhtarı seçilen Erhan Özdemir ise, Alaiçi köyünde 183 oy kullanıldığını belirterek, 3 oyun geçersiz sayıldığını ve geçerli 180 oydan 90 oyu kendisinin aldığını, 90 oyu ise rakibi Necat Yıldız'ın aldığını ifade etti.

Bu sonuç neticesinde İlçe Seçim Kuruluna müracaat ettiklerini hatırlatan Özdemir, “Seçim kurulu aldığı karar sonucu oluşturulan kurulun denetiminde kura çekimi yapıldı. Kurada muhtarlığı ben kazandım. Rakibimde yabancı değil, aynı köylüyüz ve akrabayız. Bu seçimde kısmet benim oldu. Allah utandırmasın inşallah. Halkımıza güzel hizmetler yapacağız. Halkımızın tercihine saygı gösteriyoruz. Köylümüzün bize verdikleri destekten dolayı herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.

Uğur Ulu