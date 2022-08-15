Şanghay IKEA mağazasında, COVID temaslı müşteri kaosa neden oldu

Çin'in Şanghay şehrinin Xuhui bölgesindeki IKEA mağazasında, bir kişinin Covid-19 hastası ile temaslı olduğu öğrenilmesinin ardından tansiyon yükseldi. Güvenlik güçleri, ziyaretçilerin Covid-19 temaslı kişiyle aynı ortamda bulundukları gerekçesiyle dışarı çıkmalarına izin vermedi. Panik içindeki müşterilerin, görevlilerin kapattığı kapılara koşması kaosa neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde ise, kapıları kapatmaya çalışan IKEA mağaza görevlilerinin başarılı olamadığı ve insanların kaçtıkları görüldü.

Şanghay Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı Zhao Dandan yaptığı açıklamada, IKEA mağazasının kapatılması kararının mağazadaki 6 yaşındaki bir çocuğun Covid-19 hastası bir kişiyle yakın temasta bulunduğunun öğrenilmesi sonucu alındığını duyurdu. Zhao, IKEA mağazasında bulunanların 2 gün karantinaya alınması ve 5 gün boyunca sağlık takibi yapılması gerektiğini söyledi.