Şanghay'daki Covid-19 salgında ilk can kayıpları bildirildi

Çin'in Şanghay kentinde Covid-19 salgınının son dalgasında ilk can kayıpları gerçekleşti. Yaşları 89 ila 91 arasında değişen 3 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 kişinin de altta yatan ciddi rahatsızlıkları bulunduğu ve aşısız olduğu belirtildi.

25 milyonun üzerinde nüfusa sahip Şanghay'da pazar günü 2 bin 417 semptomatik, 19 bin 831 asemptomatik vaka tespit edildi. Üç haftadan fazla süredir karantina uygulanan kentte 1 Mart'tan bu yana toplam 372 bin vaka kayıtlara geçti.

Öte yandan, yerel makamlar, Şanghay'da üretimin ve işletme faaliyetlerinin aşamalı olarak başlamasına ilişkin bir plan açıkladı. Şanghay Belediyesi tarafından açıklanan planda, işletmelerden salgın tedbirlerine sıkı şekilde bağlı kalarak çalışanların yeniden işbaşı yapmalarını sağlamaları istendi. Plana göre, personele kapalı döngü sistemi yönetimi uygulanacak ve düzenli olarak nükleik asit testi yapılacak.

Cenk Özkömür

