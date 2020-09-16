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Saniyeler içerisinde kuyumcudaki yüzükleri çalarak kaçmaya başladı

Saniyeler içerisinde kuyumcudaki yüzükleri çalarak kaçmaya başladı
Saniyeler içerisinde kuyumcudaki yüzükleri çalarak kaçmaya başladı

Çorum’da bir kuyumcudan yüzük çalarak kaçmaya çalışan hırsızı yine esnaflar yakaladı.

Olay, merkez Kuyumcular Çarşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Osman Ç.'nin sahibi olduğu kuyumcuya gelen Mehmet Şakir G., yüzük alma bahanesiyle kuyumcudaki görevliyi oyaladı. Çalışana sorular sormaya başlayan zanlı yüzüklerin bulunduğu tablalardan birisini alarak kaçmaya başladı. Bu esnada içeride müşteri olarak bulun H.G. de zanlının peşinden giderek kovalamaya başladı. Zanlı Eskisaray Mahallesi 1. Çıkmaz Sokak'ta esnaflar tarafından kıskıvrak yakalanarak polise teslim edildi. Zanlının kaçarken tablada bulunan 7 yüzüğü cebine sakladığı ve kutuyu ise yol üstüne attığı tespit edildi. Polis ekipleri yaptıkları araştırmanın sonunda çalınan 20 adet yüzüğü kuyumcuya teslim etti.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara çıkarılan Mehmet Şakir G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tugay Göktürk
 

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